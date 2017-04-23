На золотодобывающей шахте в России произошло обрушение

2017-04-23 10:01 | www.apa.az | 2

Обрушение породы произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, 163 горняка эвакуированы, судьба трех человек пока не известна.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работают более 20 специалистов. Обрушение произошло на глубине 700 метров. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи.