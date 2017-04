Bakı-2017 Könüllülərinin himni (VİDEO)

Bakı. Trend:

Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunlarının könüllüləri və Oyunların ulduz səfiri Tünzalə Ağayeva birgə “Salam, Bakı – Könüllülərin himni”ni ifa ediblər.

Trend-in məlumatına görə, himndə pop janrından istifadə olunsa da, milli musiqi alətlərimiz olan tar, qaval, zərb alətlərinin də ifası var.

Qeyd edək ki, açılış günü mayın 12-də baş tutacaq Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları 8-22 may tarixində Bakıda 16 yarış obyektində 17 Olimpiya və 3 qeyri-olimpiya növü olmaqla 20 idman növü üzrə keçiriləcək.