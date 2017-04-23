В результате обрушения на шахте в России погибли два человека

2017-04-23 10:30 | www.trend.az | 2

Двое горняков погибли, один пострадал в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.

"По предварительным данным, один человек пострадал, двое погибли", - сообщил источник.

Обрушение породы на золотодобывающей шахте произошло сегодня на глубине 700 метров, сообщила ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. 163 горняка были эвакуированы, судьба троих оставалась неизвестной.