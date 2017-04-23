В России армянин устроил стрельбу в кафе: Eсть раненый

2017-04-23 11:47 | www.oxu.az | 3

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда, в результате которой был ранен один из посетителей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба ведомства по Центральному округу.

«Инцидент произошел около 6.00 утра в одном из заведений на улице Юности. Сотрудниками Росгвардии установлено, что между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого 27-летний уроженец республики Армения два раза выстрелил из пистолета в своего оппонента», – сообщили в ведомстве.

Приехавший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны оказал потерпевшему первую помощь и вызвал бригаду медиков. Подозреваемый успел скрыться, но через несколько минут был задержан недалеко от кафе, отмечает ведомство.

«В ходе досмотра у него обнаружен и изъят пистолет. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в территориальный отдел полиции, оружие отправлено на экспертизу», – сообщили в пресс-службе.

A.M.