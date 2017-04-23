Мадат Гулиев сыграл на гитаре и спел песню - ВИДЕО

2017-04-23 12:20 | www.oxu.az | 2

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев спел песню.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, глава СГБ на одном из торжеств сыграл на гитаре и спел песню на русском языке.

Отметим, что Мадат Гулиев наряду с искусством так же увлекается и спортом.

Глава СГБ, известный не только как госслужащий, но так же как талантливый человек в сфере искусства и очень позитивный человек, всегда являлся душой компании во всех коллективах.

A.M.