Опрос: более 50% японцев согласны с позицией США о "всех вариантах" в отношении КНДР

2017-04-23 12:46 | www.apa.az | 2

Более половины жителей Японии поддерживают позицию США в отношении КНДР, которая заключается в том, что "все варианты остаются на столе" в случае провокации.

Как передает АПА, об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo.

Согласно полученным результатам, 53,4% опрошенных одобряют такую формулировку, в то время как 38,2% ее не поддержали. Также агентство зафиксировало рост поддержки кабинета премьер-министра Синдзо Абэ. Сейчас этот показатель составляет 58,7%, что более чем на 6 процентных пунктов выше чем в прошлом месяце.

Как ранее заявлял вице-президент США Майкл Пенс во время своих недавних визитов в Японию и Южную Корею, Вашингтон не намерен больше следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР. Он также отмечал, что у США "все варианты остаются на столе" на случай провокации Пхеньяна.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В последние месяцы КНДР вновь стала активно проводить ракетные испытания, последнее из которых состоялось 16 апреля.