Завтра в Азербайджане ожидается снег – ПРОГНОЗ

2017-04-23 13:15 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами осадки, северо-западный ветер.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем - 14-17 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, в горных районах возможен снег и град.

Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла.

A.M.