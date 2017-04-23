В результате обрушения на шахте в России погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

2017-04-23 13:37 | www.apa.az | 2

Двое горняков погибли, один пострадал в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.

“По предварительным данным, один человек пострадал, двое погибли”, - сообщил источник.

Горняку, пострадавшему при обрушении, экстренная медицинская помощь не требуется.

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Обрушение породы произошло на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области, 163 горняка эвакуированы, судьба трех человек пока не известна.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

На месте работают более 20 специалистов. Обрушение произошло на глубине 700 метров. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи.