В Баку состоялось открытое первенство по художественной гимнастике "AURA" (ФОТО)

2017-04-23 14:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в воскресенье в спортивно-развлекательном комплексе "START" прошло открытое первенство по художественной гимнастике "AURA".

В начале прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В соревнованиях приняло участие 60 гимнасток 2001-2012 годов рождения из Олимпийского спортивного комплекса "Серхедчи", Республиканской комплексной спортивной школы, Спортивного общества министерства внутренних дел, спортивного клуба "Гемрюкчю", в том числе из Кюрдамира.

Гимнастки выступали в группах A, B и C и выполнили упражнения без предмета, упражнения с мячом, лентой, обручем и булавами, а также групповые упражнения.

Победившим в соревнованиях гимнасткам были вручены награды.

(Автор: Эльчин Мехтиев)