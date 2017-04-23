На золотодобывающей шахте в России произошел обвал: Есть погибшие

2017-04-23 14:13 | www.oxu.az | 2

Двое горняков погибли, один пострадал в результате обрушения на золотодобывающей шахте в Пластовском районе Челябинской области.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.

«По предварительным данным, один человек пострадал, двое погибли», - сообщил источник.

Горняку, пострадавшему при обрушении, экстренная медицинская помощь не требуется.

На месте работают более 20 специалистов. Обрушение произошло на глубине 700 метров. На территорию шахты прибыли также пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи.

A.M.