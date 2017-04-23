Ураган обрушился на Грузию, 100-летняя ель упала на храм

2017-04-23 14:19 | www.trend.az | 9

Сильный шквальный ветер, который не стихает на территории Грузии уже второй день, вырывал с корнем деревья, повредил здания и линии электропередачи, передает "Интерфакс".

По информации местных телеканалов, в селе Веджини Гурджаанского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии) 100-летняя ель упала на храм имени Святого Георгия. Кроме церкви повреждения получили находящиеся на территории храма кельи и магазин.

В соседнем селе Ахашени ураганный ветер повредил линии электропередачи, снес крышу с жилого дома, разбросав металлические листы на десятки метров.

Ущерб, нанесенный стихией, подсчитывают и в Западной Грузии, в частности, на территории Цаленджихского муниципалитета (регион Самегрело - Верхняя Сванетия), где сильный ветер, порывы которого достигали 32 м/с, снес крыши с нескольких зданий, в том числе со школы, и повредил ЛЭП в поселке Джвари. Ураган также повалил многолетние деревья и сорвал кровли с жилых домов в селах Чале, Мужава и Чквалери.

Местные власти обещают помощь пострадавшим. При муниципалитетах созданы комиссии по подсчету нанесенного стихией ущерба. Мобилизованы соответствующие службы, которые, несмотря на непогоду, уже приступили в регионах к очистительным и восстановительным работам.

По прогнозу синоптиков, непогода в Грузии, в большинстве районах с дождями и сильным ветром, на море со штормом в 4-5 баллов, а в горах со снегом, продлится до 24 апреля.