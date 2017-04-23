Завтра в Азербайджане ожидается снег и град

2017-04-23 14:25 | www.apa.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 апреля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами осадки, усилится северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-11, днем - 14-17 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85 процентов, днем - 60-70 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, в горных районах возможен снег и град.

Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью 4-9, днем 10-15 градусов тепла.