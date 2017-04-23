Неизвестные напали на здание консульства Турции в Греции

2017-04-23 14:22 | www.trend.az | 3

Группа неизвестных в воскресенье утром напала на консульство Турции в греческом городе Салоники, в результате инцидента никто не пострадал, передает Анадолу.

Согласно сообщению, группа неизвестных с закрытыми лицами кинули в сторону охранявших здание полицейских два коктейля Молотова.

В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нанесено не было.

Другие обстоятельства инцидента не сообщаются.