Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля

2017-04-23 14:37 | www.apa.az | 2

Сотрудник СММ ОБСЕ погиб в результате подрыва автомобиля миссии в Донбассе.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, председатель ОБСЕ подтвердил гибель одного из сотрудников миссии в Донбассе.

“Сегодня, 23 апреля 2017 года, при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение”, - говорится в сообщении.