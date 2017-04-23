10 самых дорогих президентских самолетов – ВИДЕО

2017-04-23 15:45 | www.oxu.az | 1

По данным Ассоциации Международной Гражданской Авиации в день совершается приблизительно 135000 гражданских авиарейсов, которые за год перевозят около 4-ех миллиардов пассажиров. А это приблизительно половина населения земли.

Как передает Oxu.Az, если все эти пассажиры летают обычными самолетами, то для президентов стран создаются настоящие летающие крепости стоимость которых в много раз превышает цену обычного самолета.

Давайте же вместе с вами рассмотрим 10 самых дорогих президентских самолетов в мире.

A.M.