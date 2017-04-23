В Сомали при взрыве погибли не менее восьми военнослужащих

2017-04-23 15:50 | www.trend.az | 1

По меньшей мере восемь сомалийских военнослужащих погибли в результате взрыва заложенной на обочине бомбы, еще трое получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Взрыв был нацелен на военный конвой, следовавший в районе города Гальгала. Как сообщается, сомалийские силовики проводили операцию против боевиков террористической организации "Исламское государство"* в данном районе.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее столицу Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В некоторых районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения.