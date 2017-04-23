Азербайджану необходимы комплексные меры для борьбы с пиратством на рынке ПО - ВОИС

2017-04-23 16:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджану необходимо предпринять комплексные меры для борьбы с пиратством на софтверном рынке, сказал Trend заместитель директора отдела авторской правовой инфраструктуры Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) Димитр Ганчев.

По словам Ганчева, не следует полагаться на регулирование данной проблемы одним лишь принятием нормативно-правовых актов, а в первую очередь необходимо проводить большую просветительскую работу с конечными пользователями софтверных решений, для того чтобы у них было представление о вопросах защиты авторских прав.

"То есть информация об этом должна пойти в массы, во все слои общества. Во-вторых, необходима активная политика по законодательному регулированию и исходя из этого координация деятельности законодательных органов с правоохранительными. В-третьих, на мой взгляд, необходимо располагать информацией, то есть должна быть статистика, чтобы иметь доказательства", - сказал Ганчев.

Согласно опубликованному в мае 2016 года исследованию BSA (Business Software Alliance) - Global Software Survey 2016, уровень пиратства на софтверном рынке в Азербайджане за 2015 год составил 84 процента. За последние годы наблюдается стабильное улучшение ситуации. В 2009 году уровень пиратства составлял 88 процентов, 2011 году - 87 процентов, в 2013 году - 85 процентов.

По словам Ганчева, система охраны интеллектуальной собственности в Азербайджане развивается, и страна является активным членом ВОИС, принимая активное участие в выработке новых международных норм.

"Я вижу, что по всем направлениям в Азербайджане есть прогресс и мы учитываем это. Всегда приятно видеть, когда государство принимает всерьез аспекты международного законодательства и применяет их на национальном уровне. Я считаю, что Азербайджан достиг очень хороших результатов в данном вопросе, и этим успехом можно гордиться", - сказал Ганчев.

ВОИС, по словам Ганчева, оказывает содействие всем своим членам в выработке национальной стратегии и в ее имплементации. Азербайджан в этом, как сказал Ганчев, может рассчитывать на помощь ВОИС, которая готова содействовать в этом будучи уверенным, что страна действительно хочет сделать это стратегическим направлением.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev