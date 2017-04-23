Скандал на Российско-Украинской границе: Певицу сняли с поезда – ВИДЕО

2017-04-23 16:19 | www.oxu.az | 2

Певицу Лолиту Милявскую сняли с поезда украинские пограничники и запретили ей въезд на Украину.

Как передает Oxu.Az, об этом она рассказала в видеосообщении на своей официальной странице в Facebook.

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребёнка, который заболел, потому что мне запрещён въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд», — сообщила она.

Милявская добавила, что въезд ей был запрещён за посещение Крыма в 2015 году.

A.M.