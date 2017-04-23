Меланшон набрал наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции

2017-04-23 16:51 | www.trend.az | 2

Кандидат в президенты Франции, лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набирает наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции – Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане, передает РИА Новости со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF.

Свыше 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов президента Франции открылись в 08.00 по местному времени во французской метрополии.

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени. Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков – 20.00.