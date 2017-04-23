В центре Тель-Авива палестинец ранил ножом трех человек

2017-04-23 17:05 | www.apa.az | 3

Вооруженный ножом палестинец ранил по меньшей мере трех человек, напав на прохожих в центре израильского города Тель-Авива.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

Правоохранительные органы выясняют, было ли нападение терактом или имело криминальную подоплеку.

“Полиция арестовала в центре Тель-Авива палестинца, ранившего трех человек”, — сказал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Пострадавшие получили легкие ранения, уточнил он.