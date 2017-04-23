В Азербайджане создан Аукционный центр

2017-04-23 17:21 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане создан Аукционный центр, где будет проводиться продажа движимого и недвижимого имущества банков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

По его словам, центр будет действовать при ассоциации.

Центр по проведению аукционов появился в преддверии продажи имущества закрывшихся в Азербайджане 11 банков.

Как ранее сообщил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), имущество этих банков будет продано посредством аукционов.

В Азербайджане в 2016 году закрылось 11 банков - Кавказский банк развития, United Credit Bank, Bank Standard, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank и Parabank. Совокупный объем активов этих банков превышает несколько миллиардов манатов, а обязательства - 2,9 миллиарда манатов.

A.M.