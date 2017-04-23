В Азербайджане прекращено вещание этих телеканалов – СПИСОК

2017-04-23 17:27 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане прекращено вещание популярных российских телеканалов ТНТ и ТНТ4.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, оба канала до 25 апреля приостановили свое вещание на кабельном телевидении KATV. Вместо этих каналов включены турецкие каналы.

Как сообщили в KATV , приостановление вещания телеканалов связано с вымышленным «геноцидом» армян 24 апреля. Так, из-за того, что на вышеуказанных каналах проводится пропаганда вымышленного «геноцида» армян, KATV до 25 апреля приостановило их вещание.

A.M.