Полиция назвала нападение в Тель-Авиве терактом - ОБНОВЛЕНО
2017-04-23 17:33 | www.apa.az | 2
Нападение, совершенное 23 апреля в Тель-Авиве, является терактом.
Как передает АПА, об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
“Однозначно подтверждено, что речь идет о теракте”, - сказал он. По словам Зингермана, “в результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива ранены четыре человека”. “18-летний палестинский террорист задержан”, - добавил он.
Четыре человека получили легкие ранения в результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива. Ранения - легкие.
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17.05
Вооруженный ножом палестинец ранил по меньшей мере трех человек, напав на прохожих в центре израильского города Тель-Авива.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.
Правоохранительные органы выясняют, было ли нападение терактом или имело криминальную подоплеку.
“Полиция арестовала в центре Тель-Авива палестинца, ранившего трех человек”, — сказал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.
Пострадавшие получили легкие ранения, уточнил он.