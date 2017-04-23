Полиция назвала нападение в Тель-Авиве терактом - ОБНОВЛЕНО

2017-04-23 17:33 | www.apa.az | 2

Нападение, совершенное 23 апреля в Тель-Авиве, является терактом.

Как передает АПА, об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

“Однозначно подтверждено, что речь идет о теракте”, - сказал он. По словам Зингермана, “в результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива ранены четыре человека”. “18-летний палестинский террорист задержан”, - добавил он.

Четыре человека получили легкие ранения в результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива. Ранения - легкие.

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17.05

Вооруженный ножом палестинец ранил по меньшей мере трех человек, напав на прохожих в центре израильского города Тель-Авива.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

Правоохранительные органы выясняют, было ли нападение терактом или имело криминальную подоплеку.

“Полиция арестовала в центре Тель-Авива палестинца, ранившего трех человек”, — сказал пресс-секретарь полиции Мики Розенфельд.

Пострадавшие получили легкие ранения, уточнил он.