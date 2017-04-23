Иран и Китай подписали контракт на реконструкцию реактора в Араке

2017-04-23 17:45 | www.trend.az | 2

БАКУ / Trend/ - Иран и Китай подписали контракт на реконструкцию реактора на тяжелой воде в иранском Араке, передает агентство ИРНА.

Реконструкцию реактора в Араке будет проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Церемония подписания соглашения состоялась 23 апреля в Вене.

Реактор в Араке мощностью 40 мегаватт предназначен для производства изотопов для лечения рака и других видов заболеваний. Иран реорганизует запланированный исследовательский реактор, чтобы резко сократить потенциальный объем производства плутония.

Иран разобрал чувствительную часть реактора, и инспекторы ООН посетили это место, чтобы проверить его, что имеет решающее значение для осуществления Ядерной сделки.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.