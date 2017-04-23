Макрон и Ле Пен, по данным exit-poll, лидируют в первом туре выборов

2017-04-23 18:17 | www.apa.az | 2

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер “Национального фронта” Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов, согласно данным “известного социологического института” по состоянию на 12.00, которые приводит бельгийский телеканал RTBF.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал RTBF, за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии “Республиканцы” Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения “Непокорившаяся Франция” Жана-Люка Меланшона — 18%.