Полиция Израиля признала терактом нападение в центре Тель-Авива

2017-04-23 18:13 | www.trend.az | 2

Израильская полиция признала терактом нападение в центре Тель-Авива, в результате которого ранены четыре человека, передает РИА Новости.

Вооруженный ножом палестинец атаковал людей в одной из городских гостиниц. "Следствие установило, что он действовал из националистических убеждений", — говорится в сообщении полиции.

Российские дипломаты связались с правоохранительными органами, где им сообщили, что россиян среди пострадавших нет, сказал РИА Новости представитель посольства.