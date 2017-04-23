Полиция Израиля признала терактом нападение в центре Тель-Авива
2017-04-23 18:13 | www.trend.az | 2
Израильская полиция признала терактом нападение в центре Тель-Авива, в результате которого ранены четыре человека, передает РИА Новости.
Вооруженный ножом палестинец атаковал людей в одной из городских гостиниц. "Следствие установило, что он действовал из националистических убеждений", — говорится в сообщении полиции.
Российские дипломаты связались с правоохранительными органами, где им сообщили, что россиян среди пострадавших нет, сказал РИА Новости представитель посольства.