Генсек ООН поздравил Асада

2017-04-23 18:45 | www.oxu.az | 2

Президент Сирии Башар Асад получил поздравительную телеграмму от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в которой выражаются самые теплые пожелания правительству страны и народу республики.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении канцелярии президента Сирии, распространенном агентством SANA.

«В начале этого года я обратился с призывом к укреплению мира во всем мире, то, к чему стремится все человечество ради прогресса и процветания, тех ценностей, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций», - говорится в послании генсека ООН.

«Я выражаю надежду на то, что ваша страна внесет свой эффективный вклад в укрепление ООН и продвижение наших совместных усилий по защите мира, развития и прав человека», - отметил в послании Гутерриш.

17 апреля Сирия отметила 71-ю годовщину независимости страны.

A.M.