Трамп назвал проходящие во Франции выборы "очень интересными"

2017-04-23 18:57 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп назвал проходящие во Франции президентские выборы "очень интересными".

"Очень интересные выборы сейчас проходят во Франции", — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.