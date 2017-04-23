Во французском городе Руан произошла стрельба
2017-04-23 20:03 | www.oxu.az | 2
Один человек пострадал в результате стрельбы во французском городе Руан, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости .
Инцидент произошел в центре региона Нормандия на северо-западе страны. 36-летний мужчина получил ранения в ноги и был госпитализирован. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные.
Злоумышленник скрылся с места преступления.
По данным, возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента для установления обстоятельств.
И.Н.