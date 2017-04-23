Во французском городе Руан произошла стрельба

2017-04-23 20:03 | www.oxu.az | 2

Один человек пострадал в результате стрельбы во французском городе Руан, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости .

Инцидент произошел в центре региона Нормандия на северо-западе страны. 36-летний мужчина получил ранения в ноги и был госпитализирован. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Злоумышленник скрылся с места преступления.

По данным, возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента для установления обстоятельств.

И.Н.