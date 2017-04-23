Погибший при взрыве в Донбассе сотрудник ОБСЕ был гражданином Британии

2017-04-23 20:17 | www.apa.az | 2

Погибший в результате подрыва автомобиля сотрудник СММ ОБСЕ в Донбассе оказался гражданином Великобритании Джозефом Стоуном.

Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антона Геращенко.

«В результате взрыва мины погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь. Жизнь Джозефа спасти не удалось», - сообщил он.

Напомним, что в результате подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) погиб один человек и трое получили ранения.