Трамп стал самым непопулярным лидером за 65 лет

2017-04-23 20:29 | www.oxu.az | 2

Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42 процентов. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, данные представлены в совместном опросе телеканала ABC News и газеты Washington Post.

56 процентов респондентов заявили, что Трамп в первые сто дней своего президентства не выполнил многих данных обещаний.

Одновременно с ABC News и Washington Post свой опрос провели также телеканал NBC и издание The Wall Street Journal. Согласно их данным, не одобряют деятельность Трампа 54 процента опрошенных. Одобрение работа президента США получила только у 40 процентов респондентов.

При этом 64 процента оценили начало работы Трампа в качестве главы администрации как среднее или плохое.

Оба опроса были проведены в период с 17 по 20 апреля.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.

И.Н.