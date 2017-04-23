Жертвами оползня в Киргизии стали два человека

2017-04-23 20:36 | www.apa.az | 2

В Джалалабадской области Киргизии под оползнем погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», оползень сошел днем в воскресение в Базар-Коргонском районе и накрыл восьмерых местных жителей, которые занимались ремонтом водопроводной трубы.

Один из оказавшихся под завалом погиб на месте, другой пострадавший скончался по дороге в больницу. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы, за их жизни борются врачи".