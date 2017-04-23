В Сомали при взрыве погибли не менее восьми военнослужащих

2017-04-23 20:55 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере восемь сомалийских военнослужащих погибли в результате взрыва заложенной на обочине бомбы, еще трое получили ранения, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв был нацелен на военный конвой, следовавший в районе города Гальгала. Как сообщается, сомалийские силовики проводили операцию против боевиков террористической организации "Исламское государство"* в данном районе.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за атаку.

И.Н.