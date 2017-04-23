Сотрудничество в рамках формата Азербайджан-Турция-Россия укрепит стабильность в регионе - глава МИД (Эксклюзив)

2017-04-23 21:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество в рамках трехстороннего формата Азербайджан-Турция-Россия может укрепить стабильность в регионе Южного Кавказа, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос руководителя Экспертного совета Baku Network, заместителя генерального директора АМИ Trend Эльхана Алескерова, на Конференции Совета русской прессы проходящей в Аланья 23-26 апреля.

По словам Чавушоглу, у Турции высокий уровень отношений с Азербайджаном и хорошие отношения с Россией.

Министр выразил уверенность, что трехсторонний формат Азербайджан-Турция-Россия станет позитивным примером сотрудничества трех стран.

Сегодня в регионе существует ряд трехсторонних форматов, таких как Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Турция-Иран и Азербайджан-Турция-Туркменистан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Азербайджан, Турция и Россия могли бы сформировать трехсторонний механизм сотрудничества, и в Москве и Анкаре весьма положительно относятся к предложенной схеме.