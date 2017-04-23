Во Флориде из-за лесных пожаров эвакуировали почти девять тысяч домов

2017-04-23 21:45 | www.oxu.az | 3

Местные власти эвакуировали около 8,8 тысячи домов из-за лесных пожаров в американском штате Флорида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает телеканал Local 10.



В непосредственной близости от построек бушуют сразу три крупных пожара. В целом лесная служба Флориды борется с более чем 30 очагами на территории штата. Огонь опустошил территорию примерно в три гектара.



К тушению огня также была привлечена национальная гвардия США и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.



Официальные лица сообщили, что один из самых крупных очагов возгорания был почти полностью локализован, второй локализован почти на 60%, третий — на 20%.

И.Н