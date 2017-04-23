Во Флориде из-за лесных пожаров эвакуировали почти девять тысяч домов
2017-04-23 21:45 | www.oxu.az | 3
Местные власти эвакуировали около 8,8 тысячи домов из-за лесных пожаров в американском штате Флорида.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает телеканал Local 10.
В непосредственной близости от построек бушуют сразу три крупных пожара. В целом лесная служба Флориды борется с более чем 30 очагами на территории штата. Огонь опустошил территорию примерно в три гектара.
К тушению огня также была привлечена национальная гвардия США и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.
Официальные лица сообщили, что один из самых крупных очагов возгорания был почти полностью локализован, второй локализован почти на 60%, третий — на 20%.
И.Н