Bakan Çavuşoğlu: Türkiye-Azerbaycan-Rusya işbirliği mekanizması bölgede istikrarı güçlendirecek (Özel)

2017-04-23 21:53 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında üçlü işbirliği mekanizmasının Güney Kafkasya bölgesinde istikrarı güçlendireceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Trend Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı, Bakü Network Uzmanlar Birliği Başkanı Elhan Askerova yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Azerbaycan ile üst düzey ilişkilerinin bulunduğunu, ayrıca Rusya ile de iyi ilişkelere sahip olduklarını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Rusya işbirliği mekanizmasının üç ülke arasında işbirliğinin güzel örneği olacağını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkmenistan ile üçlü işbirliği mekanizmasına sahib.

Daha önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sankt Petersburg ziyarti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşü zamanı, Türkiye-Azerbaycan-Rusya işbirliği mekanizmasının oluşturulmasını teklif etmişti.

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan işbirliği mekanizmasının oluşturulması için çalışmalar yapıldığını bildirimişti.