Ле Пен вышла вперед в первом туре выборов президента Франции - ОБНОВЛЕНО

2017-04-23 22:15 | www.apa.az | 2

Председатель партии "Национальный фрон" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96%.

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Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон набирает на выборах президента Франции 24% голосов, остальные ключевые кандидаты Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — от 18 до 20%.

Как передает АПА, об этом сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные опросов избирателей.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.