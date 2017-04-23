МВД Франции назвало Ле Пен фаворитом президентской гонки

2017-04-23 22:19 | www.trend.az | 2

Председатель партии "Национальный фрон" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон немного отстает, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15 процентов, Макрон — 21,43 процентов, Фийон — 20,34 процета. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96 процента.