В Баку состоялось торжественное открытие IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича (ФОТО)

2017-04-23 22:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 23 апреля в 19.00 состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и искусства, дипломатических миссий.

На открытии праздничного вечера министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что фестиваль является значимым событием в культурной жизни страны, который традиционно проходит с участием всемирно известных музыкантов, дирижеров и коллективов, и является большим праздником классической музыки, учрежденным в 2007 году в память о знаменитом уроженце Баку, великом виолончелисте, дирижере и общественном деятеле Мстиславе Ростроповиче.

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет в Баку 23-27 апреля при организации Фонда Гейдара Алиева, Фонда Мстислава Ростроповича, министерства культуры и туризма Азербайджана. Фестиваль проходит в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича.

Старшая дочь маэстро, художественный руководитель фестиваля, Ольга Ростропович выразила благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, а также министерству культуры и туризма за поддержку в проведении фестиваля.

«Баку – один из моих самых любимых городов, каждый раз я приезжаю сюда с любовью. Фестивали, посвященные 90-летию Мстислава Ростроповича, прошли в России, США, Франции, и сегодня это знаменательное событие происходит в Азербайджане. Наследие Мстислава Ростроповича объединяет сердца, народы и страны», - Ольга Ростропович.

В день открытия фестиваля выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Произведения исполнили известный пианист, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде и лауреат международных конкурсов, скрипачка Умида Аббасова.

В программе прозвучали - "Концерт для фортепиано с оркестром №1" Петра Чайковского, "Сила судьбы" Джузеппе Верди, Диптих. "Симфония № 3" (премьера) Хайяма Мирзазаде, Симфоническая поэма "Пинии Рима" Отторино Респиги.

В рамках фестиваля выступят всемирно известные музыканты, дирижеры и коллективы России, Австрии, Германии. Среди них - Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр под руководством Юрия Темирканова, оркестр Staatskapelle Dresden, камерный оркестр "Вена-Берлин", Даниэль Мюллер-Шотт, Хонек Райнер, Омер Меир Веллбер, Кит Армстронг, Вадим Руденко, Сергей Догадин и другие.

(Автор и фото - Вугар Иманов)