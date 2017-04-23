В Тихом океане начались военные учения США и Японии

2017-04-23 22:40 | www.oxu.az | 4

В Тихом океане стартовали совместные военные учения с участием авиационной ударной группы военно-морских сил США во главе с авианосцем «Карл Винсон» и японских военных.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сoобщает ВВС.

Сообщается, что учения продлятся в течение нескольких дней.

Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что «Карл Винсон» до конца апреля прибудет в Японского моря, вблизи Корейского полуострова.

И.Н