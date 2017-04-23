При нападении боевиков ИГ погибли 10 иракских военных, 20 ранены

2017-04-23 22:55 | www.apa.az | 2

По меньшей мере десять иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" на правительственный конвой в западной части Ирака.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, боевики ИГ атаковали мирных жителей и военный транспорт, который перевозил солдат рядом с городом Рутба.

Другие официальные лица подтвердили агентству информацию о нападении и данные по погибшим.