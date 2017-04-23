В МВД Франции сообщили о лидерстве Ле Пен на выборах президента

2017-04-23 22:55 | www.oxu.az | 3

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен набирает 24,15 процента голосов в первом туре выборов президента Франции, бывший министр экономики Эмманюэль Макрон — 21,43;

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, они проходят во второй тур.

Третьим идет кандидат партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, который после подсчета 3,76 миллиона голосов набирает 20,34 процента. На четвертой строчке — ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон (17,96 процента).

И.Н