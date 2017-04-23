При нападении боевиков ИГ погибли десятки иракских военных

2017-04-23 22:56 | www.trend.az | 4

По меньшей мере десять иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на правительственный конвой в западной части Ирака, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Боевики ИГ, вооруженные винтовками и реактивными установками атаковали мирных жителей и военный транспорт, который перевозил солдат рядом с (городом) Рутба", — сообщил подполковник.

"Они убили по меньшей мере десять человек и ранили 20", — заявил он.

Другие официальные лица подтвердили агентству информацию о нападении и данные по погибшим.