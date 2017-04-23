Во второй тур выборов во Франции выходят Макрон и Ле Пен - ОБНОВЛЕНО-1

2017-04-23 23:11 | www.apa.az | 5

В первом туре выборов президента Франции побеждает Эммануэль Макрон, набравший 23,7% голосов, у Марин Ле Пен — 21,7%, у Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона — 19,5%.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные социологического опроса института Ipsos.

Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.

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22:15

Председатель партии "Национальный фрон" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96%.

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21:09

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон набирает на выборах президента Франции 24% голосов, остальные ключевые кандидаты Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — от 18 до 20%.

Как передает АПА, об этом сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные опросов избирателей.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.