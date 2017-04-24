Ле Пен лидирует на выборах президента после подсчета половины голосов (Обновлено)

2017-04-24 00:03 | www.trend.az | 2

00:03 (GMT +4) Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

После подсчета более 50 процентов голосов Ле Пен набирает 24,1 процент. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 22,44 процента, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,57 процентов.

23:21 (GMT +4) Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

После подсчета 30 процентов голосов Ле Пен набирает 24,78 процентов. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 21,75 процента, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,65 процента.

22:19 (GMT +4) Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон немного отстает, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15 процентов, Макрон — 21,43 процентов, Фийон — 20,34 процета. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96 процента.