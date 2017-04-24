Жертвами оползня на юге Киргизии стали два человека

2017-04-24 00:15 | www.trend.az | 2

В Джалал-Абадской области Киргизии под оползнем погибли два человека, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

По словам собеседника агентства, оползень объемом 300 тысяч кубических метров сошел днем в воскресение в Базар-Коргонском районе и накрыл восьмерых местных жителей, которые занимались ремонтом водопроводной трубы.

"Четверым удалось выбраться самостоятельно, оставшихся откопали подоспевшие на помощь раньше МЧС односельчане. Один из оказавшихся под завалом погиб на месте, другой пострадавший скончался по дороге в больницу", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что "еще двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы, за их жизни борются врачи".

В пресс-службе напомнили, что еще 10 дней назад МЧС предупредило жителей местности, где сошел оползень, о риске движения земляной массы. В воскресение спасатели провели эвакуацию семи семей, чьи дома находятся в непосредственной близости от опасного участка.