Месси забил за "Барселону" 500-й гол в карьере

2017-04-24 01:01 | www.apa.az | 1

Аргентинский форвард испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси достиг отметки в 500 забитых мячей в матчах за команду во всех турнирах.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

В воскресенье 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского "Реала" и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Месси перешел в "Барселону" в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира.