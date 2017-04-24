При нападении талибов на базу в Афганистане погибли более 170 человек

2017-04-24 01:36 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 170 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу на севере Афганистана.

Как передает АПА, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников.

Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения в пятницу на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 военнослужащих. СМИ сообщали, что число жертв нападения может превышать 130 человек.

Издание отмечает, что нападение стало самым смертоносным с 2001 года, когда талибы были отстранены от власти в Афганистане.