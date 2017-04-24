При нападении талибов на базу в Афганистане погибли более 170 человек

2017-04-24 01:33 | www.trend.az | 2

По меньшей мере 170 человек погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу на севере Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Ранее минобороны Афганистана сообщило, что число погибших и раненых в результате нападения в пятницу на базу в провинции Балх на севере Афганистана составляет более 100 военнослужащих. СМИ сообщали, что число жертв нападения может превышать 130 человек.

Издание отмечает, что нападение стало самым смертоносным с 2001 года у группировки, когда талибы были отстранены от власти в Афганистане.

Представители провинциальных и зарубежных властей обвинили армию Афганистана в попытке замять инцидент, который может подорвать доверие общественности к правительственным институтам. Армейское командование и администрация президента Афганистана Ашрафа Гани отказались давать комментарии по поводу этих обвинений, пишет газета.