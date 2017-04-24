Олланд поздравил Макрона с успехом в первом туре выборов президента

2017-04-24 02:00 | www.trend.az | 2

Президент Франции Франсуа Олланд позвонил экс-министру экономики Эммануэлю Макрону, который вышел во второй тур президентских выборов, и поздравил с победой в первом туре, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, Олланд не будет сегодня выступать, а лишь коротко сообщит о том, за кого будет голосовать во втором туре выборов.

Согласно последним оценкам исследовательских институтов, во второй тур выборов прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.